Доктор Комаровский объяснил, стоит ли бояться повышенного внутричерепного давления

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Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, что стоит за таким диагнозом, как повышенное внутричерепное давление.

Гостем его программы в YouTube стала Ирина Гордиенко, врач-невролог, которая сообщила, что число «больных» с подобным диагнозом уменьшается.

— Почему «больных» — в кавычках? Если мы говорим о настоящей внутричерепной гипертензии — это критическое состояние, которое распознается и врачами, и родителями. Это практически мозговая катастрофа. Причин возникновения несколько, и если речь идет о настоящем повышении давления, то это может быть связано с энцефалитами, опухолями и менингитами, — рассказывает врач.

Доктор объясняет, что зачастую диагноз «повышенное внутричерепное давление» врачи ставят из-за высокой ответственности: нужно поставить диагноз, чтобы родитель успокоился и понял, в чем причина необычно долгого плача у ребенка или снижения активности.

— Настоящее повышенное внутричерепное давление не лечится у невролога, оно лечится у инфекциониста, — говорит доктор Комаровский.

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