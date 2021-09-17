Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Доктор Комаровский объяснил, стоит ли бояться повышенного внутричерепного давления

Анна Михалюк

Общество
Доктор Комаровский объяснил, стоит ли бояться повышенного внутричерепного давления
Фото: АГН Москва

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, что стоит за таким диагнозом, как повышенное внутричерепное давление.

Гостем его программы в YouTube стала Ирина Гордиенко, врач-невролог, которая сообщила, что число «больных» с подобным диагнозом уменьшается.

— Почему «больных» — в кавычках? Если мы говорим о настоящей внутричерепной гипертензии — это критическое состояние, которое распознается и врачами, и родителями. Это практически мозговая катастрофа. Причин возникновения несколько, и если речь идет о настоящем повышении давления, то это может быть связано с энцефалитами, опухолями и менингитами, — рассказывает врач.

Доктор объясняет, что зачастую диагноз «повышенное внутричерепное давление» врачи ставят из-за высокой ответственности: нужно поставить диагноз, чтобы родитель успокоился и понял, в чем причина необычно долгого плача у ребенка или снижения активности.

— Настоящее повышенное внутричерепное давление не лечится у невролога, оно лечится у инфекциониста, — говорит доктор Комаровский.

Ранее доктор рассказывал, о чем сигнализирует сухой кашель у ребенка.

Читайте также:
доктор Комаровскийголовные боли
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте