Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54 процента

Анастасия Колоскова

Город
Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54 процента
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

За первые шесть месяцев этого года товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки достиг 1,84 миллиарда долларов, что на 54,4 процента больше аналогичного периода прошлого года и на 26,6 процента больше показателя первого полугодия 2019-го.

— Страны Латинской Америки мы выделяем как одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на серьезную удаленность регионов друг от друга. Пандемия нарушила некоторые торговые связи, цепочки поставки товаров, однако уже в этом году отмечается восстановление торговых отношений, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За первые полгода столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион достиг показателя 212,58 миллиона долларов, что в четыре раза выше аналогичного периода 2020 года (51,98 миллиона долларов) и в два раза выше показателя позапрошлого года (101,3 миллиона долларов).

За шесть месяцев Москва увеличила поставки в Латинскую Америку пластмасс и изготовленных из нее товаров, диагностических реагентов, расфасованных лекарств и моющих средств.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что столица входит в первую десятку российских регионов, экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку. Москве принадлежит пятое место по объему экспорта.

— Всего продажи были осуществлены в 19 стран региона, а главными странами-покупателями стали Аргентина, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Куба и Перу, — добавил руководитель ведомства.

Он уточнил, что большая часть столичного экспорта в латиноамериканский регион приходится на промышленную продукцию. Ее за шесть месяцев экспортировали на 200,48 миллиона долларов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
Латинская Америкаоборот товаровэкспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте