Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54 процента

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За первые шесть месяцев этого года товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки достиг 1,84 миллиарда долларов, что на 54,4 процента больше аналогичного периода прошлого года и на 26,6 процента больше показателя первого полугодия 2019-го.

— Страны Латинской Америки мы выделяем как одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на серьезную удаленность регионов друг от друга. Пандемия нарушила некоторые торговые связи, цепочки поставки товаров, однако уже в этом году отмечается восстановление торговых отношений, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За первые полгода столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион достиг показателя 212,58 миллиона долларов, что в четыре раза выше аналогичного периода 2020 года (51,98 миллиона долларов) и в два раза выше показателя позапрошлого года (101,3 миллиона долларов).

За шесть месяцев Москва увеличила поставки в Латинскую Америку пластмасс и изготовленных из нее товаров, диагностических реагентов, расфасованных лекарств и моющих средств.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что столица входит в первую десятку российских регионов, экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку. Москве принадлежит пятое место по объему экспорта.

— Всего продажи были осуществлены в 19 стран региона, а главными странами-покупателями стали Аргентина, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Куба и Перу, — добавил руководитель ведомства.

Он уточнил, что большая часть столичного экспорта в латиноамериканский регион приходится на промышленную продукцию. Ее за шесть месяцев экспортировали на 200,48 миллиона долларов, пишет официальный сайт мэра Москвы.