Биологический музей позвал москвичей на «Диносафари»

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Биологический музей имени Тимирязева 26 сентября приглашает взрослых и детей принять участие в квесте «Диносафари». Здесь можно будет не только проверить имеющиеся знания о древних ящерах, но и получить новые.

Юные палеонтологи рассмотрят под микроскопом насекомых, живших в эру динозавров и даже до них, познакомятся с древними растениями, первыми на планете представителями голосеменных, а также современными папоротниками.

Участники квеста должны будут угадать, что за окаменелости покажут научные сотрудники музея. Древние экспонаты — зуб мамонта, яйцо динозавра, аммонит — можно будет подержать в руках.

В программе мероприятия: мастер-классы, интересные книжки и визит к древнему человеку, который познакомит гостей с орудиями труда и бытом.

После квеста можно самостоятельно погулять по музею, рассмотреть экспозицию «Развитие жизни на Земле», где в центре зала в стеклянной витрине находится слепок скелета дейнониха — небольшого хищного динозавра, жившего в юрском периоде мезозойской эры, более 140 миллионов лет назад.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.