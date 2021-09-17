«По пути Крыма»: зачем Нуланд может приехать в Москву

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Американский дипломат и политик Виктория Нуланд может посетить Россию для обсуждения вопросов, связанных с Украиной. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, кандидат политических наук Сергей Марков, комментируя сообщения СМИ о возможном визите политика в Москву.

По словам специалиста, назвать точные причины приезда Нуланд нельзя. Однако разговор однозначно будет идти об Украине, уверен политолог.

— Нуланд курирует украинскую проблематику и едет обсуждать какие-то вопросы, связанные с Украиной. О чем именно она будет договариваться, мы не знаем. Может быть, о том, что постепенно американцы будут уходить с Украины. Или решать, как сделать так, чтобы Россия не забрала себе Украину и не пустила другие регионы по пути Крыма, — рассказал эксперт.

Он напомнил, что на Украине в 2014 году поменялась власть. По мнению Маркова, в результате переговоров Россия и США могут договориться о том, что не будут мешать президенту Владимиру Зеленскому.

Собеседник «ВМ» также обратил внимание, что Вашингтон в целом пересматривает свою внешнюю политику.

— Афганская катастрофа показала глубокую ошибочность американской политики в отношении зависимых и марионеточных режимов. Понятно, что Украина и Афганистан — не полностью совпадающие ситуации, но у них много общего, — подчеркнул политолог.

Эксперт предположил, что Нуланд может приехать в российскую столицу, чтобы предложить компромисс касаемо Донбасса. По словам Маркова, в таком случае нынешняя ситуация может быть заморожена.

При этом возможное наличие запрета на въезд Нуланд в Россию не будет препятствием для переговоров, отметил эксперт.

— Я думаю, что Нуланд есть в российских черных списках, однако для необходимого государственного визита делаются исключения. Это обычная практика, — заключил политолог.

СМИ утром в пятницу, 17 сентября, сообщили о возможном визите Виктории Нуланд. Точные сроки и цели поездки пока неизвестны.

Виктория Нуланд — американский политик и дипломат. В 2011–2013 годах была официальным представителем Госдепартамента США, после этого до 2017 года работала помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии.

В начале 2021 года после инаугурации Джо Байдена назначена на должность заместителя госсекретаря США.