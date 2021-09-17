Завершен дорожный ремонт на Волгоградском проспекте

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Специалисты завершили дорожный ремонт на Волгоградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 17 сентября.

В рамках проекта было обновлено асфальтобетонное покрытие на двух участках Волгоградского проспекта: от метро «Текстильщики» до МКАД и от Крестьянского сквера до бизнес-центра «Авилон». Общая площадь работ составила 300 тысяч квадратных метров. В них принимали участие более 600 специалистов и свыше 300 единиц техники.

— Ремонт провели с частичным ограничением движения. На первом этапе отфрезеровали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе добавили, что на участке от ТТК до Люблинской улицы ликвидировали реверсивную полосу и оптимизировали ширину полос, благодаря чему количество полос движения в каждом направлении увеличилось до четырех.

17 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что программа развития транспортного каркаса присоединенных к столице территорий выполнена более чем на 60 процентов.