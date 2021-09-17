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Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы развития транспортного каркаса Новой Москвы

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы развития транспортного каркаса Новой Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Программа развития транспортного каркаса присоединенных территорий выполнена более чем на 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Развитие транспортного каркаса Новой Москвы предполагает строительство свыше 500 километров дорог до конца 2024 года. На сегодняшний день из них готовы 313 километров — то есть более 60 процентов от общего объема, — рассказал заммэра.

По его словам, помимо дорожного полотна в Новой Москве за девять лет построили или реконструировали 58 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов.

— Только за восемь месяцев этого года в новых округах построено и реконструировано 28 километров дорог, включая открытые недавно дорогу между Киевским и Калужским шоссе и новый выезд из города Московский. До конца года планируем завершить строительство еще 18 километров дорог в ТиНАО, — поделился планами глава Строительного комплекса.

Андрей Бочкарев отметил, что на территории новых округов продолжается строительство ряда дорожных объектов. Среди них — транспортная развязка на Киевском шоссе, а также улицы районного значения для одной из ключевых точек роста — административно-деловому центру «Коммунарка».

Заммэра добавил, что в 2022 году завершат первый этап улично-дорожной сети для АДЦ «Коммунарка». Он будет включать строительство мостового перехода через реку Сосенка, путепроводов над Калужским шоссе и транспортного тоннеля.

— Суммарно в рамках этих работ предстоит возвести 18 километров дорог, примерно четверть этого объема уже выполнена, — уточнил Андрей Бочкарев.

14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии связки между Киевским и Калужским шоссе и выезда из города Московского к станции столичного метро «Филатов Луг». Он отметил, что новые дороги позволят москвичам существенно экономить время.

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