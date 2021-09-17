Нутрициолог объяснила, как не закормить ребенка

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Специалист по питанию Лора Филиппова рассказала о том, как правильно выстраивать питание ребенка. Она рассказала, что главная ошибка родителей — отсутствие планирования рациона или чрезмерный контроль за питанием малыша.

— Есть сильно «зожные» мамы, которые считают, что ребенку надо питаться как им: не дают им ни ложки сахара, ни булочки. Это может привести к расстройству пищевого поведения ребенка в будущем, — рассказывает эксперт в интервью для YouTube-канала «Клатч онлайн».

Частота приемов пищи зависит от возраста ребенка. Дети на грудном вскармливании едят часто, у них может присутствовать даже ночной перекус. Дети школьного возраста едят 4–5 раз в день, так как калорий потреблять нужно много, но сразу съесть нужное количество пищи невозможно.

— Как определить порцию еды? Кулачок — это порция гарнира, половина ладони — это порция белкового блюда, раскрытая ладонь — порция крахмалистых и термически обработанных овощей. Две раскрытые ладони — это порция свежих овощей, — объясняет специалист.

Идеальный обед, по мнению нутрициолога, должен состоять из жиров, углеводов, белков и клетчатки.

— Например, гарнир в виде гречки, макарон, запеченного картофеля. Белок в виде рыбы, тушеной говядины. Салат — свежие овощи. Белок — паровые котлеты, тушеная говядина, рыба. Сладкое детям можно, главное — не заменять сладким еду. Ребенок не должен есть его на голодный желудок. Если ребенок отказывается от супов, то может их и не есть, это всего лишь кулинарная обработка блюда, в котором содержится больше жидкости, — рассказывает эксперт.

Она напоминает, что заставлять ребенка есть, если он не хочет, не нужно:

— Если он не хочет, это прямой путь к расстройству пищевого поведения. Сам момент принятия пищи будет для него триггером. Весь организм сопротивляется. На пользу такая еда не пойдет. Надо выстраивать отношения с едой так, чтобы в них не было насилия.

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