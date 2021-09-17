Жителю Ростовской области подарили автомобиль в прямом радиоэфире

Фото: пресс-служба «Авторадио»

Накануне в московской студии «Авторадио» состоялся праздничный радиомарафон игры «Много автомобилей» с участием известных артистов. Победителем второго суперфинала игры стал Сергей Абышкин из Ростовской области.

Розыгрыш проходил в праздничной обстановке. В радиостудии собрались Николай Басков, Слава, Юлианна Караулова, Алсу, группа Dabro, Filatov & Karas, Galibri & Mavik, «Градусы», «Город 312», Burito и Юлия Савичева. Звезды исполняли в прямом эфире свои лучшие хиты, чтобы помочь ведущим шоу «Мурзилки Live» раздать подарки.

— Каждый раз мы испытываем новые эмоции, потому что приходят новые люди со своими историями, мечтами, надеждами, рассказывают, почему они слушают «Авторадио» и так долго, годами, ждут свою удачу. У нас есть стойкое чувство, что наша игра точно повышает коэффициент счастья и альтруизма в обществе, — поделились впечатлениями ведущие шоу «Мурзилки Live».

Удачу победителю радиостанции принесла песня группы Filatov & Karas. Уже восьмой сезон игра «Много автомобилей» радует радиослушателей со всей страны.