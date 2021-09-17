Названы народные приметы, способные уберечь жилье от пожара

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Празднование в честь иконы Божией матери «Неопалимая Купина» проходит 17 сентября в православной церкви. Согласно народным приметам, святыня способна защищать дом от возгораний.

«Неопалимая Купина» является одной из самых трудных и неоднозначных с точки зрения символов в религии. Икона — воплощение истории пророка Моисея, которого Бог воззвал из горящего куста — «купины». Такое явление в православии связывают с образом Приснодевы, которая родила Спасителя.

В самом центре иконы изображают образ Богоматери с младенцем. Другой рукой она держит символы великих пророков Ветхого завета. Эти атрибуты указывают на принадлежность Марии к рождению Богочеловека, открытию пути на небеса и ворот Царствия небесного.

Образ Марии обычно помещают в центр восьмиконечной звезды, которую образуют наложенные друг на друга четырехугольники. Один из них алый, как символ огня, а другой — зеленый, как атрибут природы.

При этом по углам от фигур изображают божьих вестников и указывающие на четырех евангелистов элементы: льва, орла, быка и ангела.

Канон такой иконы был сформулирован еще в XVI веке. Ранее Деву Марию помещали в центр горящего куса. Однако точную дату создания иконографического канона история утеряла. Из-за этого празднование назначили на 4 сентября, или 17 сентября по новому стилю.

Согласно народным приметам, святыня способна управлять пламенем. Обычно ей поклоняются, чтобы защитить дом от пожаров и молний.

Традиция гласит, что в ночь на празднование сны обычно вещие. Предсказания будут сбываться в течение 20 дней. Если приснился дикий заяц и уханье совы, то следует ожидать беду от возгорания.

При этом если 17 сентября погода сухая, то последующая осень будет холодной и дождливой, передает издание Nation News.

В субботу, 18 сентября, Православная церковь вспоминает пророка Захария и его жену Праведную Елисавету — родителей Иоанна Крестителя. Издревле на Руси люди верили, что в этот день, чтобы не навлечь на себя беду, не стоит оборачиваться при возвращении домой.