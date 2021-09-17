Косметолог рассказала, как восстановить кожу после COVID-19

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Для восстановления кожи после перенесенной коронавирусной инфекции важно пользоваться нейтральной косметикой. Об этом рассказала в пятницу, 17 сентября, врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

По ее словам, коронавирус влияет на работу сосудов и лимфатической системы. По этой причине у пациентов может наблюдаться повышенная сухость кожи, ее тусклый цвет.

— Снижение уровня витамина D3 и ферритина влечет за собой склонность к выпадению волос и обострению кожных заболеваний, таких как: акне, псориаз, экзема. Кроме того, многие люди сталкиваются с аллергическими реакциями и высыпаниями вследствие приема антибиотиков и противовирусных препаратов, — пояснила Андриянова.

Также из-за коронавируса может измениться восприимчивость к разным кремам, из-за чего для начала стоит пользоваться косметикой с описанием «дерматологически протестировано». Так, кожу успокоят алоэ вера или азулен, а инъекционные процедуры нужно отложить.

— Пациентам после COVID-19 мы рекомендуем процедуры, направленные на детоксикацию и очищение: фотодинамическая терапия повышает естественный иммунитет кожи и стимулирует к делению здоровые клетки, — уточнила врач-дерматолог.

Она добавила, что кожу может хорошо очистить вакуумный гидропилинг, на пользу пойдет микротоковая терапия и LPG-массаж лица, пишет РИАМО.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 14 сентября сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. По его словам, система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.