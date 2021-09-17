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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве более 45 спортивных объектов к 2024 году

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве более 45 спортивных объектов к 2024 году
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Свыше 45 новых спортивных объектов возведут в Москве до конца 2023 года. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с начала 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 15 сооружений для спортивных занятий.

— Еще более 30 объектов планируется построить до конца 2023 года, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что в настоящий момент возводят Международный центр самбо, центр бокса и ледовый комплекс «Кристалл», спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле. Эти объекты заместитель мэра Москвы назвал наиболее значимыми.

При этом он добавил, что новые сооружения будут полностью соответствовать международным стандартам и требованиям. Новые спортивные арены и центры смогут принять соревнования мирового уровня.

Андрей Бочкарев заключил, что с начала 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию 136 сооружений для спорта.

В пятницу, 17 сентября, заместитель мэра столицы сообщил, что более 20 объектов культуры построят в Москве к 2024 году.

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