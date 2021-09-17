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Андрей Бочкарев заявил, что реконструкцию Павелецкой площади завершили на 90 процентов

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев заявил, что реконструкцию Павелецкой площади завершили на 90 процентов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Реконструкцию площади у Павелецкого вокзала в Москве завершили на 90 процентов. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты ведут заключительные работы по благоустройству парковой зоны, установке инженерных систем и отделке торгового центра.

— Общая строительная готовность объекта составляет 90 процентов. На объекте задействовано 1800 человек, — заявил заммэра.

По его словам, благоустройство и ремонт на объекте завершат до конца 2021 года.

Проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Павелецкая» объединит в себе пассажиропотоки метро, железных дорог и наземного общественного транспорта. В составе комплекса появится торговый центр «Павелецкая плаза», офисные и развлекательные пространства.

— Таким образом, ТПУ станет не только местом пересадки, но и центром деловой и городской активности, — добавил Андрей Бочкарев.

Также он подытожил, что пересадочным пунктом на «Павелецкой» ежедневно пользуются более 160 тысяч москвичей и гостей города. При этом специалисты планируют отремонтировать и здание вокзала.

В пятницу, 17 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади, где вскоре откроют подземный торговый комплекс.

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