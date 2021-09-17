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«Недостаток йода делает из нас кретинов»: врач объяснил, какие полезные продукты могут навредить щитовидке

Анна Михалюк

Общество
«Недостаток йода делает из нас кретинов»: врач объяснил, какие полезные продукты могут навредить щитовидке
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Доктор Александр Мясников рассказал о том, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы избежать проблем с щитовидной железой.

— Щитовидная железа — один из самых маленьких органов, но именно он определяет весь обмен веществ в организме. Для того, чтобы он вырабатывала гормоны, нужен йод. Но он распространен в России крайне неравномерно — в 70 % областей в нашей стране его не хватает. Подсчитано, что 300 миллионов детей в мире живут с йододефицитом. Недостаток йода делает из нас кретинов, — заявляет врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, в среднем в сутки человек должен потреблять до 150 миллиграммов йода, причем у беременных женщин этот показатель должен быть выше. Чтобы восполнять недостаток, не нужно покупать специальные препараты и заниматься самолечением. Достаточно использовать в пищу йодированную соль, которая со временем восполнит дефицит.

Но вред могут нанести и полезные продукты: брокколи, цветная капуста, соевое мясо, бобы, белокочанная капуста будут вредны для щитовидной железы.

— Если у вас функция и так снижена, то вы должны принимать эти продукты в очень ограниченных количествах, — говорит эксперт.

Ранее доктор Мясников раскрыл секрет здорового и красивого тела.

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