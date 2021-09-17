Спортивный комплекс для школы по волейболу «Ника» возведут в 2022 году

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волжский бульвар Карта всех событий

Спортивный комплекс для волейбольной школы олимпийского резерва №65 «Ника» построят в 2022 году в Москве в районе Текстильщики. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили пресс-службе столичного департамента строительства.

В ведомстве отметили, что данное спортивное учебное заведение является одним из ведущих и востребованных в городе.

— Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Сейчас школа не имеет собственного здания, занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке Москвы, — объяснил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

В настоящий момент на объекте специалисты занимаются монтажом наружных стен и установкой несущих конструкций покрытия волейбольного зала.

При этом в будущем спортивном центре рабочие установят тепловой пункт и отделают цокольный этаж.

Волейбольный комплекс предусмотрен на Волжском бульваре. Общая площадь сооружения составит 7500 квадратных метров.

— В его состав войдут игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами на 300 человек, тренажерный зал и бассейн для оздоровительного плавания, — добавили в пресс-службе ведомства.

Фасад здания выполнят с применением алюминиевых панелей с перфорацией и керамических плит. При этом многие части стен облицуют витражным остеклением. Цветовую гамму спортивного центра специально подберут под стиль окружающих построек.

— Как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений — это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни, — заключил Рафик Загрутдинов.

В пятницу, 17 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 45 новых спортивных объектов возведут в Москве до конца 2023 года.