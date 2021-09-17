Директор Бузовой назвал причину отмены концертов звезды

Фото: instagram/buzova86

После появления информации в Сети об отмене выступлений певицы Ольги Бузовой в Вологде и Череповце 29 и 30 сентября пользователи заговорили о том, что на шоу артистки просто нет спроса.

Истинную причину отмены концертов рассказал пиар-директор Бузовой Антон Богославский.

— Это такой бред. Там все очень просто. Сейчас продолжаются ковидные ограничения по посещениям мероприятий. В каждом городе они свои. Где-то можно заполнить только 50 процентов зала. Из-за этого организаторам просто невыгодно приглашать артистов. Они просят менеджеров переносить концерты в ожидании лучших времен. Мы идем навстречу людям, так как понимаем, в какую сложную ситуацию попала вся индустрия, — рассказал представитель звезды.

Как отмечает Богославский, шоу, с которым выступала популярная певица, собирает полные залы. Это подтверждают многочисленные сторис, которые звезда публикует в социальных сетях.

— Ольгу часто обвиняют в том, что она не собирает залы, но все помнят аншлаговый концерт в «Крокус Сити Холле». Этот зал является очень показательным в индустрии по сборам, — напомнил Богославский.

По словам директора артистки, концерт Бузовой в Вологде перенесен на 11 марта 2022 года, а дату выступления в Череповце определят в ближайшее время, сообщает Пятый канал.

Ранее экс-участник проекта «Дом-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, снова обрушился на Бузову с гневным посланием. Причиной этого стал анонс ее концерта в «Крокус Сити Холле», где артистка предстала в образе Пресвятой Богородицы.