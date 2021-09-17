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Енот семь минут бегал от полиции на избирательном участке в Москве

Анастасия Волоснова

Общество
Енот семь минут бегал от полиции на избирательном участке в Москве
Фото: Telegram / РИА новости

Избиратель выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) в Москве. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

По его словам, животное бегало по участку от полиции целых семь минут.

— Чего только не увидишь в штабе — на УИКе № 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции, — написал Венедиктов.

В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать животное. Оказалось, что енота зовут Том.

Видео: Telegram / РИА новости

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

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