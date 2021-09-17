Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин 20 сентября обсудит с главой ЦИК итоги проведения выборов

Полина Долганова

Общество
Путин 20 сентября обсудит с главой ЦИК итоги проведения выборов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК Эллой Памфиловой по итогам выборов в Государственную думу. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

— В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня, — сказал представитель Кремля.

До этого стало известно, что Владимир Путин проголосует на выборах в Государственную думу с помощью онлайн-голосования. На вопрос о том, в какой именно день президент будет голосовать, Песков ответил следующее: как только глава РФ решит это для себя, об этом будут проинформированы и все остальные.

Также в пятницу российский политик Владимир Жириновский проголосовал на выборах депутатов в Государственную думу в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Свой голос он отдал с помощью планшета.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Читайте также:
ВыборыпереговорыВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте