Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский политик Владимир Жириновский проголосовал на выборах депутатов в Государственную думу в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 17 сентября.

Отмечается, что свой голос он отдал с помощью планшета.

— Я всегда был за электронные средства. Мой голос ушел в мировое информационное пространство, — заявил Жириновский.

Политик также назвал Россию страной с самым демократическим режимом.

Депутат Госдумы проголосовал по партийному списку, а также выбрал одного кандидата в своем одномандатном округе, передает ТАСС.

27 августа Жириновский заявил, что впервые будет участвовать в выборах в электронном формате, что позволит ему «голосовать из любой точки планеты». Он пояснил, что накануне процедуры регистрации получил специальное приглашение, а затем его зарегистрировали в качестве электронного избирателя.

23 августа Жириновский сообщил, что решил принять участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.