Жириновский рассказал о плюсах электронного голосования в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что впервые будет участвовать в выборах в электронном формате, что позволит ему «голосовать из любой точки планеты». С соответствующим заявлением политик выступил в пятницу, 27 августа.

Лидер ЛДПР пояснил, что накануне процедуры регистрации он получил специальное приглашение, а затем его зарегистрировали в качестве электронного избирателя. Данная мера является стандартной, она «призвана обеспечить безопасность процесса регистрации», уточнил депутат.

— Это будущее человечества, потому что всякую фальсификацию совершает человек, карусели, вбросы, подделка протоколов, а по интернету это невозможно, поскольку он просматривается всем человечеством и обмануть все технические службы всего мира невозможно, — заявил Жириновский.

По его словам, теперь он сможет «голосовать из любой точки планеты».

Депутат добавил, что в будущем власти могут перейти к «цифровой демократии» — референдуму. Это позволит россиянам, где бы они ни находились, проголосовать по нужному вопросу, сообщил Жириновский в эфире радио «Эхо Москвы».

23 августа Жириновский заявил, что решил принять участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму.

По его словам, россияне смогут обезопасить себя, если примут решение не приходить для голосования на избирательные участки. Граждане смогут проголосовать, избежав больших скоплений людей в помещениях на выборах.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.