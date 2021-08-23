Жириновский подал заявление на участие в онлайн-голосовании 17–19 сентября

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Об этом он рассказал в понедельник, 23 августа.

— Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее — это дистанционное электронное голосование, — отметил Жириновский.

По его словам, россияне смогут обезопасить себя, если примут решение не приходить для голосования на избирательные участки. Граждане смогут проголосовать, избежав больших скоплений людей в помещениях на выборах, уточнил Жириновский в эфире телеканала «Москва 24».

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Недавно москвичам рассказали, где можно задать вопросы об онлайн-голосовании. Уточнить информацию можно по телефону, электронной почте, а также при помощи чат-бота на сайте mos.ru.

До этого ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.