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Путин проголосует на выборах в Государственную думу онлайн

Полина Долганова

Общество
Путин проголосует на выборах в Государственную думу онлайн
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Государственную думу с помощью онлайн-голосования. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президент будет голосовать на электронном голосовании, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

На вопрос о том, в какой именно день президент будет голосовать, Песков ответил следующее: как только глава РФ решит это для себя, об этом будут проинформированы и все остальные.

До этого стало известно, что российский политик Владимир Жириновский проголосовал на выборах депутатов в Государственную думу в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Свой голос он отдал с помощью планшета.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

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