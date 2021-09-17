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Гиббона Лизу из Московского зоопарка переселили в теплый вольер

Виктория Сикерина

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Гиббона Лизу из Московского зоопарка переселили в теплый вольер
Фото: vk/moscow_zoo
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1Карта всех событий

Гиббона Лизу перевели в теплый Дом приматов в Московском зоопарке из-за наступления холодной погоды в регионе. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

В зоосаде отметили, что в летний период времени животное часто можно встретить в домике на пруду. Специалисты зоопарка в шутку называют его дачей гиббона.

— Посетители видели, как она переходит из одного домика в другой по канатной дороге, осматривает свои обширные владения и руководит летным отрядом уток. В Доме приматов спокойнее, там нет уток, и посетители остаются за стеклом, — заявили в пресс-службе.

Также на странице в Instagram Московского зоопарка отметили, что в новом жилище животному будет уютно и тепло. Вольер оборудован греющими лампами и комфортными гамаками.

Вечером 21 сентября зоосад проведет образовательную лекцию о летучих мышах и мастер-класс по оказанию им помощи.

Учреждение пригласило на занятие школьников старших классов и взрослых. Мероприятие пройдет бесплатно, однако количество мест будет ограничено.

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