Познавательная лекция о летучих мышах пройдет в Московском зоопарке 21 сентября

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк проведет образовательную лекцию о летучих мышах и мастер-класс по оказанию им помощи вечером 21 сентября. Об этом в среду, 15 сентября. сообщили в пресс-службе зоосада.

Учреждение пригласило на занятие школьников старших классов и взрослых.

— Участники близко познакомятся с живыми рукокрылыми — постояльцами Центра реабилитации рукокрылых в Московском зоопарке. Продолжительность встречи — около двух часов, — отметили в зоопарке Москвы.

Также в пресс-службе добавили, что для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться по телефону 8 (499) 255-57-63 с 10:00 до 18:00. Мероприятие пройдет бесплатно. Однако количество мест ограничено.

На странице Московского зоопарка в Facebook заключили, что ночь с 20 на 21 сентября во многих странах мира посвящена летучим мышам.

В среду, 15 сентября, в пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что пятерых моржат, спасенных из «китовой тюрьмы» в Приморье, передали в Московский зоопарк. Животных не получится вернуть в дикую природу, потому что у них не сформировались навыки выживания из-за нахождения в неволе.