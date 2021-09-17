Йога смеха: как быстро справиться с осенней депрессией

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В осеннее время многие россияне испытывают эмоциональный дискомфорт из-за чувства тревоги. Самым легким и быстрым способом борьбы с этим неприятным чувством является йога смеха. Специальные упражнения помогут повысить настроение, избавиться от стресса и расслабиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог, инструктор по йоге смеха Надежда Акимова.

— Упражнения по йоге смеха основаны на йогическом дыхании (пранаяма) — диафрагмальное дыхание в сочетании со смехом. За счет глубокого вдоха весь объем легких заполняется кислородом и за счет полного выдоха, когда «живот пристает к позвоночнику», выдыхается 100 процентов углекислого газа. Так кислород поступает в кровь и обогащает весь организм. А легкие освобождаются от углекислого газа, предотвращая его распространение и развитие опасных болезней, таких как рак. Йога смеха стала лучшим и быстрым методом избавления от осенней депрессии и других проблем. Люди, которые практикуют ее хотя бы час в неделю, большую часть времени находятся в хорошем настроении, меньше испытывают стресс, всегда здоровы и знают, как поднять настроение себе и другим, — отметила специалист.

По словам Акимовой, день нужно начинать с улыбки. Для этого стоит после пробуждения поулыбаться в кровати на протяжении пяти минут, добавила психолог. Если не хочется так делать, можно просто зажать карандаш между зубов и удерживать его в таком положении несколько минут. Как пояснила собеседница «ВМ», эта техника работает даже в плохом настроении, потому что мозг в первую очередь воспринимает действия.

— Если вы улыбаетесь или смеетесь — это сигнал организму, что все хорошо, и в теле вырабатывается гормон радости — серотонин. Следующее — просто обнимите своего близкого человека. При объятиях вырабатывается гормон окситоцин, а восемь объятий в день дают нам спокойствие и уверенность. Также можно просто лежа в постели начать смеяться. Для этого сделайте глубокий вдох и смотрите, как ваш живот поднимается. Задержите дыхание на три секунды, широко раскрыв рот, пропойте гласную «а» и начните как будто кашлять, затем плавно переходите в смех. Выдыхайте весь воздух, пока живот не пристанет к позвоночнику, — отметила психолог.

Собеседница «ВМ» предупредила, что первое время могут болеть скулы и щеки — это нормально, нужно продолжать практиковать улыбку и смех. Также может кружиться голова из-за переизбытка кислорода. Чтобы не потерять стимул к выполнению этих простых упражнений, специалист посоветовала подключить к занятиям друзей и родственников.