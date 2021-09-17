Доктор Комаровский объяснил, как защитить ребенка от ротавируса

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как защитить детей от ротавирусной инфекции.

— Ротавирус — это вирус, вызывающий острые кишечные инфекции. Он очень распространен в окружающей среде. Дети инфицируются им тогда, когда начинают активно перемещаться в пространстве, то есть ползать, и при общении со взрослыми. Чем больше людей находятся вокруг ребенка в возрасте от полугода до двух лет, тем выше вероятность того, что он заразится, — рассказывает доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Именно названный выше возраст особенно опасен в случае заражения ротавирусом, так как из-за диареи или рвоты происходит обезвоживание, а заставить малыша пить много воды не получится. В результате в случае инфицирования мама с ребенком должны поехать в инфекционную больницу.

Чтобы защитить ребенка от этого недуга, можно сделать прививку в форме капель. Она рассчитана так, чтобы вакцинация завершилась к возрасту 6 месяцев, когда малыш начинает активно ползать. Чтобы уберечь детей от других кишечных инфекций, необходимо научить их мыть руки и соблюдать правила личной гигиены, добавил врач.

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