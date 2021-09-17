Европейский врач перечислила снижающие уровень холестерина продукты

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Контролирующему свое здоровье человеку необходимо наполнять рацион продуктами, которые понижают уровень холестерина в крови. С помощью правильного питания возможна профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Такое мнение в пятницу, 17 сентября, высказала британский медик Дебора Ли.

По ее словам, высокое содержание холестерина наблюдается в жирной пище, мясе, колбасе, мучных изделиях, сыре, фастфуде, консервах и других вредных продуктах питания. Такой рацион может стать причиной ожирения, нервной анорексии, заболеваний почек, гипотиреоза и других недугов.

Из-за этого Дебора Ли посоветовала включить в район ненасыщенные жиры. Они содержатся в трех типах продуктов: белковые, зерновые и молочные.

Для снижения уровня холестерина следует употреблять в пищу растительные масла, птицу, орехи, бобовые и красную рыбу. Из зерновых культур лучше всего выбрать коричневый рис и черный хлеб, а из молочных продуктов — молоко, кефир и йогурты.

ФАН со ссылкой на слова британского медика заключило, что людям с повышенным холестерином также можно бороться с этим с помощью лекарственных препаратов, совмещая с диетой.

Нутрициолог Лора Филиппова объяснила родителям, как правильно выстраивать питание ребенка. Она рассказала, что главная ошибка родителей — отсутствие планирования рациона или чрезмерный контроль за питанием малыша.