Призматические окна нашли реставраторы на Тверской улице в Москве

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Специалисты во время реставрации булочной Филиппова на Тверской улице в столице обнаружили редкие призматические окна. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в московском департаменте культурного наследия.

Отмечается, что такие элементы дизайна часто использовали на рубеже 19 и 20 веков.

— Буквально на днях специалисты, проводившие обследование подвальных помещений, порадовали нас новыми находками. Им удалось раскрыть сохранившиеся световые окна фирмы «Люксфер»... Призмы собирали свет, поэтому в подвале было светло, а хозяевам не нужно было тратиться на дополнительные электролампочки, — заявили в пресс-службе ведомства.

В департаменте добавили, что уход за световыми окнами в столице прекратился в 1917 году. Впоследствии стекла были разбиты, а оконные отверстия — забетонированы или заасфальтированы.

Призматические окна в настоящий момент можно увидеть лишь на Малом Харитоньевском переулке около дома №4 и на Кривоколенном переулке.

В булочной на Тверской улице после проведения экспертизы специалисты приняли решение демонтировать и заменить элементы декора из-за значительных повреждений и утраты основной функции.

— В настоящее время начаты работы по демонтажу аварийных деталей согласно технологической карте, разработанной реставраторами, с целью их последующей реставрации в мастерских, — отметили в ведомстве.

Также руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов подчеркнул, что все реставрационные работы проведут по методике Мосгорнаследия. Призматические окна укрепят с сохранением целостности и обработают камнеукрепителем, передает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 16 сентября, Алексей Емельянов рассказал, что фасады исторических палат, где в 1830-х годах жил известный фольклорист и публицист Петр Киреевский, отреставрировали в Москве.