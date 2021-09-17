Спасатели вывели заблудившихся грибников из леса в ТиНАО

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Кленовское, деревня Товарищево Карта всех событий

Спасатели Московского авиацентра вывели заблудившихся грибников из леса в ТиНАО. Об этом рассказали в пятницу, 17 сентября, в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вечером 17 сентября дежурная смена спасателей выехала на специальном автомобиле в ТиНАО по заявке из деревни Товарищево. В лесу возле населенного пункта потерялись грибники.

С помощью навигатора специалисты оперативно обнаружили потерявшихся мужчину и женщину, после чего вывели их из леса, говорится в Telegram-канале ведомства.

Этим летом в деревне Зыбино в Новой Москве прошла тренировка по эвакуации заблудившихся в лесу. Спасатели показали широкий арсенал техники и слаженность действий.

В тренировке участвовали все оперативные подразделения Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы и добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».