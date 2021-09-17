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Строительство жилого дома по реновации началось в районе Лосиноостровский

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Строительство жилого дома по реновации началось в районе Лосиноостровский
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Тайнинская улица, 7 Карта всех событий

В столичном районе Лосиноостровский началось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство трехсекционного здания ведется по адресу улица Тайнинская, владение 7/1, 7/2, 7/3.

— В настоящий момент ведется разработка котлована и устройство фундаментной плиты. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, — отметил Рафик Загрутдинов.

Под дворовым пространством будет расположена одноуровневая автостоянка. В новостройке организуют 257 квартир, среди которых пять будут адаптированы для маломобильных жильцов.

На первом этаже здания будут расположены магазины, кафе, салоны красоты и другие заведения. Территорию рядом с домом благоустроят и озеленят.

В среду, 15 сентября, Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.

По его словам, демонтаж дома осуществлялся при помощи технологии «умного сноса», которая используется при сносе всех домов по программе реновации. Она безопасна, экологична и повторно использует возникающие отходы. Демонтаж осуществляется за счет бюджета Москвы.

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