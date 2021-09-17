Систему электронного голосования дважды атаковали 17 сентября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Система онлайн-голосования в первые часы проведения выборов в Государственную думу дважды подверглась DDos-атакам. Из-за этого и большого числа избирателей система была перегружена. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил руководитель московского Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, из-за технических сбоев люди по 10–15 минут ожидали загрузки сервисов для голосования.

— Две (атаки) точно в первые часы, они не были мощными, но совпадали с ранним приходом людей, это нас затормозило, — пояснил глава штаба.

Алексей Венедиктов подчеркнул, что если бы такие атаки не совпали с большим наплывом граждан, проблем бы не возникло.

Он добавил, что система электронного дистанционного голосования оснащена сильной защитой, над которой работали на протяжении последних трех месяцев.

— Мы ожидали и ожидаем дополнительных атак. Пока либо у них (хакеров) силы не те, либо у нас защита крепка, — заключил Алексей Венедиктов в беседе с Интерфаксом.

Заместитель руководителя штаба Илья Массух сообщил, что около 500 обращений получил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве через приложение «Мобильный наблюдатель» в первый день голосования.