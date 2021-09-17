Около 500 обращений направили избиратели через приложение «Мобильный наблюдатель»

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Около 500 обращений получил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве через приложение «Мобильный наблюдатель». Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал заместитель руководителя штаба Илья Массух.

Он уточнил, что на текущих выборах в Москве количество избирателей, голосующих онлайн, превысило показатель прошлогоднего голосования по поправкам к Конституции.

— Наверное, мы дойдем до явки в 90 в электронном голосовании, активность граждан достаточно высока, — добавил Массух, слова которого приводит РИА Новости.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.