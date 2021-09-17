Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании

Анастасия Волоснова

Общество
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании
Фото: Правительство РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Процесс транслировал телеканал «Россия 24».

Мишустин отметил, что электронное голосование — это удобно и «спешить никуда не надо», а выбор делается «одним кликом».

— В этом году принять участие в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва можно в электронном виде. Москва — один из семи регионов, где это возможно сделать, и я решил воспользоваться этим, — рассказал премьер-министр в эфире телеканала.

По состоянию на 15:00 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 848 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Читайте также:
Михаил МишустинВыборыЭлектронное голосование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте