Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании

Фото: Правительство РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Процесс транслировал телеканал «Россия 24».

Мишустин отметил, что электронное голосование — это удобно и «спешить никуда не надо», а выбор делается «одним кликом».

— В этом году принять участие в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва можно в электронном виде. Москва — один из семи регионов, где это возможно сделать, и я решил воспользоваться этим, — рассказал премьер-министр в эфире телеканала.

По состоянию на 15:00 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 848 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.