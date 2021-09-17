Около 850 тысяч москвичей проголосовали онлайн

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 848 тысяч жителей столицы проголосовали на выборах онлайн. Об этом рассказали днем в пятницу, 17 сентября, в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

При этом явка москвичей на выборы составила 42,1 процента.

— На 15:00 онлайн проголосовал 848 231 москвич из 2 014 765 зарегистрированных, — приводит РИА Новости сообщение штаба.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.