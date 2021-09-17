Фото: Telegram / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Об этом рассказал в пятницу, 17 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Путин проголосовал онлайн, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Видео: Telegram / РИА Новости

По состоянию на 15:00 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 848 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.