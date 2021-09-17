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Избирательные участки закрылись в Московском регионе после первого дня выборов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Избирательные участки закрылись в Московском регионе после первого дня выборов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Участки избирательной комиссии в 20:00 по местному времени закрылись в пятницу, 17 сентября, в Москве и Подмосковье после проведения первого дня голосования на выборах в Государственную думу.

Согласно информации на 15:00, в Московской области зафиксирована явка в размере 8,93 процента, что составляет 525 938 избирателей.

В столице в первый день выборов в электронном дистанционном голосовании приняли участие миллион горожан. Однако общее число зарегистрированных заявок на онлайн-голосование составляет 2,15 миллиона.

Жители Москвы и области выбирают депутатов в Государственную думу. При этом в Подмосковье избиратели с помощью голосов сформируют Московскую областную думу. А в Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках жители выберут органы местного самоуправления.

В РИАМО заключили, что москвичи 17–19 сентября выберут депутатов Московской городской думы. В столичном районе Щукино жители проголосуют за муниципальных депутатов.

После проведения первого дня голосования руководитель московского Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что система онлайн-голосования в первые часы дважды подверглась DDos-атакам.

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