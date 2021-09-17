Подмосковные боксеры примут участие в чемпионате мира среди военнослужащих

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Восемь боксеров из Московской области примут участие в 58-м чемпионате мира по боксу среди военнослужащих. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе местного министерства физической культуры и спорта.

В соревнованиях регион представят Володя Мнацаканян и Константин Опольский из Ногинска, Екатерина Пальцева из Подольска, Овик Оганнисян и Раджаб Раджабов из Одинцовского округа, Дмитрий Двали из Балашихи, Алексей Семыкин из Электростали и Саадат Далгатова из Пушкинского округа.

Мировой турнир состоится в Москве с 18 по 25 сентября.

Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет 18 сентября в парке «Патриот». РИАМО добавило, что старт предварительных боев назначен на период с 19 по 24 сентября.

В прошлую пятницу, 10 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» в первой половине 2022 года примет у себя соревнования.

Глава города заявил, что специалисты создали уникальный по своему назначению проект, которому нет аналогов по функциональному наполнению.