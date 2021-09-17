Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жители Китая призвали Москву и Пекин погрузить США в хаос

Анастасия Волоснова

Политика
Жители Китая призвали Москву и Пекин погрузить США в хаос
Фото: Минобороны РФ

Россия и ее союзник Китай «погрузили США в еще больший хаос». Об этом рассказали читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» после заключения оглашения в сфере обороны между США, Австралией и Великобританией.

Один из пользователей отметил, что Китай обещал не применять ядерное оружие против безъядерных стран. Однако теперь Австралия может приобрести у США атомные подводные лодки, что переворачивает игру.

— Раз Соединенные Штаты хотят создать проблемы, у Китая и России теперь есть возможность погрузить Америку в еще больший хаос! — добавил другой комментатор.

Еще один китайский читатель предложил запустить в сторону США ракеты. При этом четвертый пользователь назвал участников соглашения «бандитами», которые решили обсудить, как «грабить другие государства», передает News.ru.

Соединенные Штаты Америки и Китай, несмотря на продолжающееся между ними противостояние, в ближайшие годы не смогут быстро разорвать отношения, поскольку сильно связаны экономически. Так считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

В свою очередь, востоковед Николай Вавилов выразил мнение, что в Китае борются проамериканская и антиамериканская коалиции, но сам Си Цзиньпин посылает Вашингтону явные сигналы: к сдаче позиций он не готов.

Читайте также:
КитайСШАРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте