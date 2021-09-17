Около 25 миллионов рублей штрафов за очаги борщевика начислили в Подмосковье

Фото: Вечерняя Москва

Свыше 24,8 миллиона рублей штрафов начислили владельцам земель с выявленными очагами борщевика в Подмосковье за минувшую неделю. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе регионального министерства имущественных отношений.

Наталья Адигамова, местный министр имущественных отношений, заявила, что с начала 2021 года общая сумма таких штрафов составила почти 233 миллиона рублей.

При этом заместитель председателя областного правительства и министр экологии и природопользования Андрей Разин добавил, что муниципальный земельный контроль за текущий год зафиксировал борщевик на более семи тысячах земельных участках. Из-за этого к административной ответственности привлекли 2,6 тысячи правообладателей земли.

— После начисления штрафов за непроведение борьбы с борщевиком Сосновского, которые регулирует часть 5 статьи 6.11. КоАП Московской области, у правообладателя есть 60 дней, чтобы погасить его, — пояснила Наталья Адигамова.

Руководитель ведомства подчеркнула, что после истечения срока погашения штрафа акты направляют в Федеральную службу судебных приставов и в судебные органы. Такая процедура необходима для привлечения нарушителей к ответственности за уклонение от наказания.

— Это грозит землепользователям неприятностями и финансовыми затратами, поэтому лучше предупредить нарушение и не дать борщевику распространиться по участку, — цитирует Наталью Адигамову РИАМО.

В министерстве заключили, что самое большое количество нарушений зафиксировали в Рузском городском округе. Сумма штрафов здесь составила свыше 10 миллионов рублей.

В пятницу, 17 сентября, федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ввести штрафы для собственников гостиниц, которые завышают стоимость проживания в разгар значимых мероприятий.