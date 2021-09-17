ФАС предложила штрафовать гостиницы за завышение цен на номера

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ввести штрафы для собственников гостиниц, которые завышают стоимость проживания в разгар значимых мероприятий. Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Государственной думы.

Речь идет об отелях в крупных городах. Пока в законопроекте отмечены Сочи, Санкт-Петербург и Владивосток. Авторы документа предложили рассчитывать стоимость номеров по методике, которую утвердило правительство.

Также ФАС потребовала от владельцев отелей информировать постояльцев о предельной стоимости проживания. Информацию об этом необходимо размещать на сайтах гостиниц.

Завышающих цены отельеров будут штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. За отсутствие информации о стоимости услуг предпринимателей предложили штрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, компании — от 300 до 500 тысяч рублей.

В частности, ФАС обратила внимание на завышение цен на проживание в отелях во время ПМЭФ и ВЭФ, сообщают «Известия».

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