Путин поручил подготовить доклад по соединению трассы Москва — Казань с агломерацией

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по соединению скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань с городской агломерацией, которая формируется в Мордовии. Об этом говорится в перечне поручений по социально-экономическому развитию Республики Мордовия.

Новая агломерация включает в себя города Саранск и Рузаевка. Путин также поручил проработать «вопрос повышения категории автомобильной дороги Р-158 на участке Арзамас — Саранск».

Ответственными за доклад, который должны представить Путину до 1 декабря 2021 года, назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы Мордовии Артем Здунов, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Автотрассу М12 Москва — Казань планируют довести до Тюмени и Челябинска, строительство дороги собираются завершить в 2024 году, рассказал в июле вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что президент РФ поставил перед строителями новую задачу — провести трассу до Тюмени и Челябинска, после чего замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Он добавил, что протяженность нового участка составит порядка 600 километров. Хуснуллин уточнил, что открывать движение по трассе М12 будут поэтапно, начиная с 2022 года.