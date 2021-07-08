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Трассу М12 планируют продлить до Тюмени и Челябинска в 2024 году

Анастасия Волоснова

Общество
Трассу М12 планируют продлить до Тюмени и Челябинска в 2024 году
Фото: АГН Москва

Автотрассу М12 Москва — Казань планируют довести до Тюмени и Челябинска, строительство дороги собираются завершить в 2024 году. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед строителями новую задачу — провести трассу до Тюмени и Челябинска, после чего замкнуть кольцо в Екатеринбурге.

— Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска, — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что протяженность нового участка составит порядка 600 километров. Хуснуллин уточнил, что открывать движение по трассе М12 будут поэтапно начиная с 2022 года, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что во время осмотра ЦКАД вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит Путину о ходе реализации проекта трассы из Москвы в Казань. Песков уточнил, что главы регионов России будут в режиме видеоконференции присутствовать на открытии ЦКАД Путиным, так как Хуснуллин будет докладывать президенту о важных транспортных проектах.

Напомним, Владимир Путин уже открыл для движения заключительный участок ЦКАД 8 июля. Так, состоялось открытие участка дороги от Калужского до Симферопольского шоссе. Его протяженность составляет 25 километров. Общая длина ЦКАД — более 336 километров.

Путин также призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать» чиновников и рабочих в их бескорыстной любви к «денежным знакам». Путин обратился к Хуснуллину с просьбой отслеживать данные вопросы. Президент отметил, что при контроле за строительством работы будут идти быстрее.

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