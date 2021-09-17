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Роспотребнадзор приостановил работу кафе в Москве из-за нарушений мер по коронавирусу

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор приостановил работу кафе в Москве из-за нарушений мер по коронавирусу
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Московское управление Роспотребнадзора опечатало кафе «Чайхана UZ» на Алтуфьевском шоссе в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы из-за нарушений ограничительных мер против коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в четверг, 16 сентября, проверку провели сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора совместно с сотрудниками местного Управления внутренних дел (УВД).

— В ходе проведения осмотра были зафиксированы факты невыполнения противоэпидемических мероприятий и множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания населения, — написали в пресс-службе.

В результате материалы дела направили в Бутырский районный суд столицы. Здесь примут дальнейшее решение о приостановлении деятельности заведения общественного питания на 90 суток.

При этом в самом кафе сотрудники зафиксировали отсутствие запаса средств индивидуальной защиты и дезинфекторов. Также в помещении не проводили влажную уборку, подытожили на официальном сайте Роспотребнадзора.

В четверг, 16 сентября, в столичном ведомстве рассказали, что более 40 тысяч жителей Москвы в начале текущего года вакцинировались против клещевого вирусного энцефалита.

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