СК организовал проверку после кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту кибератак, которые направили из-за рубежа на системы дистанционного электронного голосования. Об этом рассказала в пятницу, 17 сентября, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

К проверке привлекут «специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий».

— Сегодня на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации «Независимый общественный мониторинг» совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам, — приводит ТАСС слова Петренко.

До этого руководитель московского Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что система онлайн-голосования в первые часы проведения выборов в Государственную думу дважды подверглась DDos-атакам. Из-за этого и большого числа избирателей система была перегружена.

По его словам, из-за технических сбоев люди по 10–15 минут ожидали загрузки сервисов для голосования. Венедиктов подчеркнул, что если бы такие атаки не совпали с большим наплывом граждан, проблем бы не возникло.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.