Астрологи рассказали, во сколько лет умирают представители разных знаков зодиака

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У представителей каждого знака зодиака есть определенная болезнь, которой им стоит опасаться. Астрологи предупредили, в какой области им лучше побеспокоиться о собственном здоровье, чтобы дожить до преклонных лет.

Овен

Представители этого знака славятся отменным здоровьем. Они доживут до 78-80 лет — для этого нужно прислушиваться к своему организму и следить за его состоянием, какой-то конкретной слабости у него нет.

Телец

Женщины этого знака выносливы, но это не значит, что им обязательно перетруждаться — лучше дать себе небольшой отдых, тогда они точно доживут до 79-80 лет. Мужчинам необходимо следить за своими легкими. Астрологи рекомендуют им отказаться от курения. В таком случае они спокойно встретят 80-летие.

Близнецы

Женщины-Близнецы проживут долгую жизнь, в среднем до 85 лет, но для этого необходимо внимательно отнестись даже к самым обычным простудным заболеваниям. У мужчин иммунитет более слабый. К тому же после 45 повышен риск возникновения легочных болезней. Их средняя продолжительность жизни составляет 78 лет.

Рак

Ракам необходимо заниматься спортом, потому что жизнь у них нелегкая из-за эмоционального состояния — они подвержены депрессиям и различным психозам. Женщины с возрастом страдают от головных болей, поэтому им желательно не переутомляться. Тогда они спокойно доживут до 75. У мужчин страдает иммунитет, а в преклонном возрасте добавляются еще и боли в суставах. В среднем они живут до 73-74 лет.

Лев

Львам в жизни помогает оптимизм. Именно он способен оградить их от болезней и несчастий, но не стоит отдаваться ему до конца — иногда организму действительно нужна помощь. У женщин, например, велик риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они проживут до 72-74 лет. Мужчины этого знака рискуют встретиться с болями в ногах. Живут они в среднем 74-75 лет.

Дева

Они, как и Овны, отличаются хорошим здоровьем. К тому же, Девы трудолюбивы. Из-за этого они с удовольствием работают над собой. Женщины спокойно доживают до 80 лет, а мужчины — до 76.

Весы

Представители этого знака страдают от слабого иммунитета. Им лучше посещать все прививки и воздержаться от изматывающих упражнений. Тогда женщины доживут до 77 лет. У мужчин средняя продолжительность жизни составляет 72-73 года.

Скорпион

Жизнь — пресная штука, не так ли? Скорпионы, вероятно, считают также и весьма азартны по своей натуре. Им стоит беспокоиться не болезни, а несчастного случая в погоне за острыми ощущениями. Женщины этого знака могут страдать от хронических заболеваний и, в среднем, живут 62-63 года. Мужчины — до 66-68.

Стрелец

Дурные новости могут здорово пошатнуть нервную систему Стрельцов. А она и так не отличается стабильностью — представителям этого знака следует опасаться психических расстройств. Кроме того, женщины-Стрельцы с возрастом могут страдать от болезней суставов. Их средняя продолжительность жизни — 72 года. Мужчины больше страдают от неврозов и живут около 68 лет.

Козерог

Из-за усердного и внимательного отношения к себе, они отлично следят за своим здоровьем. Это позволит им дожить до преклонных лет, но и при тщательном уходе за собой организму требуется помощь. С болезнями органов дыхания столкнутся оба пола, а за мочеполовой системой стоит последить женщинам. Они доживают до 80 лет, а мужчины — до 77.

Водолей

Водолеям лучше следить за своим пищеварением и не переедать. Женщинам стоит следить за перепадами давления и больше быть на свежем воздухе. В среднем они живут до 71 года. Мужчины подвержены психическим расстройствам, потому что не умеют справляться со стрессами. Обычно они живут около 70 лет.

Рыбы

Они очень эмоциональны и принимают все проблемы близко к сердцу. Женщинам-Рыбам лучше следить за простудными заболеваниями, а их средняя продолжительность жизни — 75 лет. Мужчины страдают от физических перегрузок и им стоит больше отдыхать. Тогда они точно доживут до 71 года, передает «Пятый канал».

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