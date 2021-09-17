Астрологи назвали способ определить, кем человек был в прошлой жизни
Дата рождения и элементарный математический подсчет способны дать ответ на важный вопрос — кем же человек был в прошлой жизни. Астрологи рассказали, как правильно производить вычисления, чтобы узнать такую информацию.
Для начала следует сложить дату, месяц и год рождения. Полученное значение должно быть однозначным — от единицы до девяти.
Например, 17 сентября 1975 года. Сложив все цифры, получаем 39. Снова суммируем, получается 12. Опять складываем и получаем нужную цифру — три.
Цифра один, по мнению астрологов, указывает на принадлежность в прошлой жизни к таланту в искусстве. Такой человек, скорее всего, был музыкантом, писателем или художником. При этом мог быть и ученым, и путешественником.
Двойка олицетворяет желание управлять и контролировать. Под таким числом обычно рождаются дипломаты, политики или государственные деятели. Однако обладатели этой цифры могли быть артистами или режиссерами.
Ораторами в прошлой жизни были представители цифры три. Из них получились хорошие юристы, священники или педагоги.
Финансовой грамотностью наделены обладатели цифры четыре. В прошлом такие представители реализовывали себя в точных науках, а в особенности, в экономике и бухгалтерии.
Цифра пять свидетельствует о любящем справедливость и честность человеке. Такие люди в прошлой жизни всегда подчинялись закону. Среди них были адвокаты или судьи.
Священнослужителями или несущими религию народу были представители цифры шесть в прошлом.
А цифра семь, по мнению специалистов, напротив, указывает на науку. Такие люди в прошлой жизни часто реализовывали себя в этой сфере и не уделяли внимание семье.
Подвиги совершали представители цифры восемь. Они были сильны и активны. Нередко проявляли себя в продаже недвижимости.
Цифра девять указывает на принадлежность человека в прошлой жизни к искусству. Такие люди занимались разными видами творчества, передает Пятый канал.
Число букв в имени человека также может указывать на его характер и судьбу. Нумерологи рассказали о влиянии цифр в именах на жизнь людей.