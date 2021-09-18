Капелло рассказал, почему российские футбольные клубы неудачно выступают в еврокубках

Фабио Капелло / Фото: Анна Иванцова

Основной причиной неудач российских клубов в еврокубках остается слабая подготовленность футболистов. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло.

— Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола, — рассказал он корреспонденту издания «Спорт24».

По словам специалиста, подобное наблюдается и в клубном футболе, и на уровне сборных.

Капелло попросили прокомментировать это на фоне слабого выступления российских коллективов в дебютных матчах нынешнего еврокубкового сезона — в Лиге чемпионов «Зенит» с минимальным счетом (0:1) уступил лондонскому «Челси», а в Лиге Европы «Спартак» с тем же счетом проиграл «Легии». «Локомотив» в том же турнире сыграл вничью (1:1) с «Марселем».

16 сентября сообщалось, что российская сборная по футболу поднялась в рейтинге ФИФА по результатам первых трех матчей под руководством нового тренера Валерия Карпина. Теперь команда занимает 41-е место, а не 37-е, как было ранее. Теперь Россия располагается в рейтинге выше, нежели сборные Словакии, Турции, Венгрии и Венесуэлы.