Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Капелло рассказал, почему российские футбольные клубы неудачно выступают в еврокубках

Михаил Алимов

Спорт
Капелло рассказал, почему российские футбольные клубы неудачно выступают в еврокубках
Фабио Капелло / Фото: Анна Иванцова

Основной причиной неудач российских клубов в еврокубках остается слабая подготовленность футболистов. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло.

— Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола, — рассказал он корреспонденту издания «Спорт24».

По словам специалиста, подобное наблюдается и в клубном футболе, и на уровне сборных.

Капелло попросили прокомментировать это на фоне слабого выступления российских коллективов в дебютных матчах нынешнего еврокубкового сезона — в Лиге чемпионов «Зенит» с минимальным счетом (0:1) уступил лондонскому «Челси», а в Лиге Европы «Спартак» с тем же счетом проиграл «Легии». «Локомотив» в том же турнире сыграл вничью (1:1) с «Марселем».

16 сентября сообщалось, что российская сборная по футболу поднялась в рейтинге ФИФА по результатам первых трех матчей под руководством нового тренера Валерия Карпина. Теперь команда занимает 41-е место, а не 37-е, как было ранее. Теперь Россия располагается в рейтинге выше, нежели сборные Словакии, Турции, Венгрии и Венесуэлы.

Читайте также:
футболРоссияфутбольные клубы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте