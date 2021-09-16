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Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

Полина Долганова

Спорт
Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА
Игроки сборной России перед началом матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 / Фото: РИА Новости

Российская сборная по футболу поднялась в рейтинге ФИФА по результатам первых трех матчей под руководством нового тренера Валерия Карпина. Теперь команда занимает 41-е место, а не 37-е, как было ранее.

Теперь Россия располагается в рейтинге выше, нежели сборные Словакии, Турции, Венгрии и Венесуэлы.

Подняться в списке мировых команд россиянам удалось по итогам встречи с Хорватией, которая завершилась ничьей, а также благодаря матчам против Кипра и Мальты, в которых отечественная сборная одержала победу.

Лидирует в рейтинге по-прежнему бельгийская сборная. На втором месте — Бразилия. Третья строчка досталась Англии, передает «360».

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Российские футболисты смогут попасть в стыковые матчи квалификации чемпионата мира в Катаре. Для этого тренер нашей сборной Валерий Карпин должен «эмоционально взбодрить» игроков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал футбольный эксперт Алексей Игонин.

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