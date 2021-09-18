Юрист рассказал, какие долги переходят по наследству

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При получении наследства к человеку переходит не только имущество покойного, но и имущественные права и обязанности. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— При возникновении наследственных правоотношений необходимо понимать две основные вещи: на заявление прав на наследственную массу у человека есть шесть месяцев, кроме того, наследство передается целиком, вместе с имеющимися обязательствами. То есть нельзя, например, принять в наследство квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему, — рассказал он агентству «Прайм».

По его словам, перед вступлением в наследство следует ознакомиться со всеми долговыми обязательствами покинувшего мир родственника — помимо кредита на машину или ипотеки там могут оказаться и задолженности по услугам ЖКХ.

Человек имеет право отказаться от наследования, но всего целиком, а не частично. Эксперт отметил, что невступление в обремененное долгами наследство поможет избежать многих правовых проблем.

Соловьев рассказал, что не передаются долги, которые связаны с личностью покойного. Среди них личные денежные займы, которые должным образом не оформлены, и налоговые обязательства. Кроме того, наследник не обязан платить неустойки по договорам (за исключением кредитных), а также возмещать ущерб здоровью и имуществу другого лица, причиненный наследодателем.

В августе председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис рассказал, что с юридической стороны вступить в наследство в 2021 году стало значительно проще. На сайте Федеральной нотариальной палаты появился реестр наследственных дел, в котором можно узнать все необходимое.