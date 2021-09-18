Четыре полосы перекрыто из-за ДТП на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

На Кутузовском проспекте произошло ДТП. Перекрыты четыре полосы движения в сторону области. Об этом в субботу, 18 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла у дома №43. Столкнулись три автомобиля, один человек пострадал.

До этого сообщалось о еще одной аварии. Она произошла в районе поселка Развилка. 17 сентября на 22-м километре МКАД из-за ДТП с грузовиками затруднилось движение на четыре километра.