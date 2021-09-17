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Движение ограничили на 22-м километре МКАД из-за ДТП с грузовиками

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение ограничили на 22-м километре МКАД из-за ДТП с грузовиками
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 22-й километр Карта всех событий

Грузовики столкнулись на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД), на 22-м километре. Авария произошла в районе поселка Развилка. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Из-за дорожно-транспортного происшествия на участке магистрали затруднилось движение на четыре километра.

В ведомственном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» водителям порекомендовали объезжать место инцидента и заранее планировать маршрут.

Столкновение с грузовиком на МКАД также произошло в воскресенье, 12 сентября. Тогда на внешней стороне 15-го километра магистрали легковой автомобиль и грузовая машина врезались друг в друга.

В результате транспортные средства заняли обе полосы движения в сторону пересечения с Новоегорьевским шоссе.

Во вторник, 14 сентября, в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) личных автомобилей.

По предложенному закону ТО станет добровольным. Обязательным он останется только при смене владельца транспортного средства и если оно старше четырех лет.

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